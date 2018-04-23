CBS: профессор, передавший Cambridge Analytica данные Facebook, назвал это нормой

Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который передал британской компании Cambridge Analytica личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, считает, что данная практика ранее считалась обычной и со стороны соцсети не было никаких возражений. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, в 2015 году передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако позже в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена. Сведения были использованы для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, в том числе в США.

"Думаю, сейчас удобно пытаться представить ситуацию так, будто это какой-то особый случай, что это было мошенническое приложение, и что это совсем необычно", - констатировал Коган. Как он подчеркнул, в действительности, в то время "это было довольно обычно и нормально".