Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

Состоялась встреча министров иностранных дел Арцаха и Абхазии


Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 23 апреля встретился с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, прибывшим в Степанакерт с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, Даур Кове вновь поздравил Масиса Маиляна с назначением на должность главы МИД Арцаха, пожелав ему плодотворной работы.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся повестки двустороннего сотрудничества в рамках подписанного в 2017 году между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Абхазия «Меморандума о взаимопонимании».




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации