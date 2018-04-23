Состоялась встреча министров иностранных дел Арцаха и Абхазии

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 23 апреля встретился с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, прибывшим в Степанакерт с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, Даур Кове вновь поздравил Масиса Маиляна с назначением на должность главы МИД Арцаха, пожелав ему плодотворной работы.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся повестки двустороннего сотрудничества в рамках подписанного в 2017 году между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Абхазия «Меморандума о взаимопонимании».