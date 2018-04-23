Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян обратился к генеральному прокурору Армении с просьбой отозвать ходатайство по делу депутатов НС Армении.

«Сегодня мы приняли решение, и я обратился к генеральному прокурору Армении с просьбой отозвать ходатайство по делу депутатов НС Армении. Сейчас я иду на встречу с Николом Пашиняном, с целью на переговорах найти пути разрешения конфликта. Завтрашний день чрезвычайно важен, я думаю, мы обнаружим достаточно логики и трезвости, чтобы показать всему миру, что мы в состоянии найти решение – каким сложным бы ни был вопрос»,- сказал он.

Как передает «Арменпресс», ранее сообщалось, что, с целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Как сообщили «Арменпресс» в Прокуратуре РА, указанные лица арестованы в момент совершения поступков, которые возникли, когда они 13 апреля, нарушая закон РА «О свободе собраний», организовали и провели митинги, игнорируя ограничения, установленные полномочным органом – мэрией Еревана. А также 19-22 апреля в разных районах Еревана организовали собрания, о которых не информировали полномочные органы, как это установлено законом.

В ходе незаконных шествий и митингов Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян и инструктируемые ими лица периодически грубо нарушали ряд положений закона РА «О свободе собраний».

В частности, перекрывали свободный вход и выход в здания и строения на месте проведения акции или близ него, во время митингов не принимались меры для их нормального проведения, участники акций не были проинформированы о требовании полиции прекратить их.

Более того, в ходе незаконных акций, в том числе в ходе митинга Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян Никол Пашинян периодически призывали участников и других граждан блокировать улицы города и входы в здания государственных органов, заходить на территории, находящихся под особой охраной, и препятствовать их работе.

В результате организаторы и участники акций периодически и на длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц, иные транспортные узлы, блокировали входы в государственные и частные здания, а также в структуры местного самоуправления, препятствовали их нормальной работе, озвучивали угрозы и оскорбления в адрес многочисленных людей, не участвующих в их акциях, применяли насилие в отношении полицейских и иных лиц.

Об аресте депутатов в порядке, установленном Конституцией РА, информирован председатель НС РА.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. Начались столкновения протестующих с полицией. Полиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники 18-22-го апреля продолжали акции протеста, перекрывали движение на различных улицах и перекрестках Еревана.

Ежевечерне на площади Республики в Ереване проходили митинги депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. После митингов проводились шествия демонстрантов.

Полиция Армении неоднократно распространяла заявления, в которых призывала прекратить незаконные митинги и шествия.

В ходе акций протеста полиция массово подвергала приводу участников акций. Утром 22-го апреля состоялась встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Сержем Саргсяном, однако переговоры между ними не состоялись.

Вскоре после этого депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаэлян, Арарат Мирзоян были задержаны. С целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Как сообщили в Прокуратуре РА, указанные лица арестованы в момент совершения поступков, которые возникли, когда они 13 апреля, нарушая закон РА «О свободе собраний», организовали и провели митинги, игнорируя ограничения, установленные полномочным органом – мэрией Еревана. А также 19-22 апреля в разных районах Еревана организовали собрания, о которых не информировали полномочные органы, как это установлено законом.

Весь день 22-го апреля акции протеста продолжались, вечером на площади Республики состоялся митинг.