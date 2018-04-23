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Центробанк Ирана запретил кредитным организациям использовать цифровую валюту


Центральный банк Ирана запретил финансовым институтам страны совершать сделки с использованием цифровых валют или криптовалют. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr.

По его данным, иранские банки были оповещены об этом несколько дней назад.

Как отмечает агентство IRNA, такое решение было принято в связи с тем, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, поддержки терроризма и передачи средств между правонарушителями.



 




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