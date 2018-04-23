Турция модернизировала дроны-камикадзе собственного производства

Отказ Соединенных Штатов продать Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) заставил Анкару практически с нуля наладить производство своих собственных дронов. Как отмечает агентство Anadolu, Анкара делает ставку на разработку современных модификаций дронов, в том числе разведывательных аппаратов и БПЛА-камикадзе с искусственным интеллектом.

Дроны-камикадзе отличаются от обычных беспилотников тем, что при обнаружении цели они могут становиться своего рода самонаводящимися самолетами-снарядами, которые падают на цель, неся к ней свой заряд. При этом, если в ходе полета цель обнаружить не удалось, аппарат возвращается на место старта, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно опубликованной информации, турецкая военная компания STM (Savunma Teknolojileri Muhedislik ve Ticaret A.S.) модернизировала беспилотники-камикадзе ALPAGU Blok II и KARGU.

"Благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, точности нанесения ударов и искусственному интеллекту модернизированные ALPAGU Blok II и KARGU смогут обеспечить значительное преимущество в ходе боевых действий", - утверждает генеральный директор STM Давут Йылмаз.