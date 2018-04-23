Число жертв ДТП с автобусом в КНДР увеличилось до 36 человек

36 человек погибли в результате ДТП с автобусом на территории КНДР, еще двое получили тяжелые травмы. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Всего погибли 36 человек, из них 32 - граждане Китая, еще четыре - северокорейские жители. Двое пострадавших из КНР получили тяжелые травмы - ситуация сложилась крайне сложная, - отметил он. - Мы скорбим по погибшим китайским соотечественникам и гражданам КНДР, а также выражаем искренние соболезнования их родным и близким".

По словам дипломата, власти КНР поддерживают активные контакты с Пхеньяном для выяснения обстоятельств инцидента. "Китайское правительство уделяет повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности граждан своей страны за рубежом. <…> Компетентные ведомства КНДР оказывают активное содействие Китаю в деятельности по ликвидации последствий [ДТП] и проведении соответствующего расследования", - резюмировал Лу Кан.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что более 30 человек погибли в КНДР, где туристический автобус упал с моста. ДТП произошло на территории провинции Хванхэ-Пукто.





