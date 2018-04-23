Всемирный банк: денежные переводы в Европу выросли на 21%

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырос на 21% - до $48 млрд в 2017 году благодаря укреплению роста экономики и улучшению перспектив трудоустройства в России, а также Казахстане и еврозоне. Такие данные приводятся в докладе, распространенном в понедельник Всемирным банком (ВБ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии стремительно вырос на 21% до $48 млрд в 2017 году после трехлетнего спада. Главными причинами увеличения стали более высокие темпы роста [экономики] и [улучшение] перспектив трудоустройства в еврозоне, России и Казахстане; укрепление курса евро и рубля по отношению к доллару; и низкая база сравнения после почти 22%-го снижения в 2015 году", - говорится в документе.

По оценкам специалистов, в нынешнем году данный показатель вырастет на 6% до $51 млрд в связи со "стабилизацией экономического роста в регионе".

В мировом масштабе объем денежных переводов вырос в прошлом году на 7% с $573 млрд (в 2016 году) до $613 млрд.

Среди крупнейших получателей денежных переводов в прошлом году ВБ ставит на первое место Индию ($69 млрд), за ней следуют Китай ($64 млрд), Филиппины ($33 млрд), Мексика ($31 млрд), Нигерия ($22 млрд) и Египет ($20 млрд). "Ожидается, что международные денежные переводы вырастут на 4,6% и достигнут $642 млрд в 2018 году", - считают специалисты.