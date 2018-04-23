СМИ: среди глав МИД G7 нет единства мнений по атомной сделке с Ираном

Главы МИД G7 не смогли прийти к единому общему мнению о дальнейшей судьбе сделки с Ираном по атому. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

В то же время, министр иностранных дел Японии Таро Коно в воскресенье сообщил японским журналистам, что в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств G7 многие выступили за необходимость полноценного дальнейшего выполнения иранской сделки. Информации о том, кто из глав МИД G7 выступал против такого подхода, на данный момент не приводится.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

12 января этого года президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".



