Сербия почтила память журналистов, погибших от удара НАТО по Белградскому телецентру

Церемония в память о 19-й годовщине удара авиации НАТО по Белградскому телецентру, в результате которого погибли 16 человек, а еще 16 получили ранения, прошла в ночь на понедельник у развалин разрушенного здания на территории сербского национального телевидения. Как сообщает национальное ТВ страны, руководство канала RTS, родственники погибших возложили цветы и зажгли свечи у памятника погибшим журналистам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них имели целью нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет и сброшено около 80 тыс. тонн бомб.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд.