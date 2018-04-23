Кандидат от правящей партии победил на выборах президента Парагвая

Кандидат от правящей в Парагвае консервативной партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес победил на выборах президента. Об этом сообщил в воскресенье председатель избирательной палаты республики Хаиме Бестар.

"Разница в пользу одного из кандидатов. Согласно всем нашим оценкам, эта тенденция необратима", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась через приложение Periscope, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным избирательной палаты, обнародованным после обработки протоколов с 99,48% участков, за сторонника правительства проголосовало 46,44%. Его основного конкурента - кандидата от оппозиционной коалиции "Большой обновленный национальный альянс" Эфраина Алегре - поддержали 42,74%.

В своей программе Бенитес, сложивший с себя парламентские полномочия ради участия в президентской гонке, предлагает поддерживать низкий уровень налогов как для местных, так и зарубежный компаний, усилить контроль государственных границ и борьбу с наркотрафиком, увеличить число рабочих мест за счет реализации инфраструктурных проектов. Он также обещает повысить темпы роста экономики до 6% в год и высказывается против легализации однополых браков.

Реакция оппозиции

Кандидат от оппозиционной коалиции "Большой обновленный национальный альянс" Эфраин Алегре пока не признал свое поражение и просит дождаться окончательного подсчета голосов на выборах президента Парагвая. Об этом он заявил в воскресенье вечером, после того как избирательная палата республики назвала победителем Марио Абдо Бенитеса.

"Это предварительные результаты, которые в пользу списка номер один", - приводит его слова газета La Nacion. По мнению Алегре, все протоколы должны быть обработаны еще раз, "чтобы защитить результаты".

Ранее председатель избирательной палаты республики Хаиме Бестар заявил, что, "в соответствии с их опытом и результатами, президентом Республики Парагвай становится господин Марио Бенитес".

Избирателям необходимо было выбрать одного из 10 претендентов на высший государственный пост. Правом голоса в Парагвае обладают более 4,3 млн граждан. Законодательство республики не предусматривает проведение второго тура.

Инаугурация нового президента должна пройти 15 августа.





