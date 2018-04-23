Для парламентской демократии не особенно хорошо, когда свободу волеизъявления и демократические свободы входят в противоречие с прочими элементами законности, что вынуждает вмешаться правоохранительные органы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, комментируя события последних дней в Армении.

По его мнению, оппозиция, получившая голос народа и представленная в парламенте, имеет иные механизмы влияния, кроме как уличные акции протеста. Виген Саргсян считает события в Армении очередным испытанием для становления в стране демократии.

По поводу задержания депутатов НС Армении Виген Саргсян сказал, что вопрос разъяснят правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, с целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Как сообщили «Арменпресс» в Прокуратуре РА, указанные лица арестованы в момент совершения поступков, которые возникли, когда они 13 апреля, нарушая закон РА «О свободе собраний», организовали и провели митинги, игнорируя ограничения, установленные полномочным органом – мэрией Еревана. А также 19-22 апреля в разных районах Еревана организовали собрания, о которых не информировали полномочные органы, как это установлено законом.

В ходе незаконных шествий и митингов Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян и инструктируемые ими лица периодически грубо нарушали ряд положений закона РА «О свободе собраний».

В частности, перекрывали свободный вход и выход в здания и строения на месте проведения акции или близ него, во время митингов не принимались меры для их нормального проведения, участники акций не были проинформированы о требовании полиции прекратить их.

Более того, в ходе незаконных акций, в том числе в ходе митинга Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян Никол Пашинян периодически призывали участников и других граждан блокировать улицы города и входы в здания государственных органов, заходить на территории, находящихся под особой охраной, и препятствовать их работе.

В результате организаторы и участники акций периодически и на длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц, иные транспортные узлы, блокировали входы в государственные и частные здания, а также в структуры местного самоуправления, препятствовали их нормальной работе, озвучивали угрозы и оскорбления в адрес многочисленных людей, не участвующих в их акциях, применяли насилие в отношении полицейских и иных лиц.

Об аресте депутатов в порядке, установленном Конституцией РА, информирован председатель НС РА.