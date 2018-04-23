Bloomberg: Ким Чен Ын согласился на инспекцию ядерного полигона со стороны США

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

"Ким Чен Ын в ходе недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать северокорейский ядерный полигон", - отмечает агентство. По его данным, лидер КНДР в ходе беседы с Помпео также отметил, что у Пхеньяна "нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность" Севера.

Bloomberg также сообщает, что США "рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов" КНДР после того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к ним.

21 апреля Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи объявил, что КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.



