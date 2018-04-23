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Армянская община Праги проведет 24-го апреля шествие


В рамках мероприятий по 103-й годовщине Геноцида армян армянская община Праги проведет 24-го апреля  шествие. Об этом «Арменпресс»  сообщил главный редактор пражской армянской газеты «Орер» Акоп Асатрян.

«Основные акценты – требовательность, признание Геноцида армян Турцией, благодарность Нижней палате Чехии, которая признала Геноцид армян»,- сообщил главный редактор пражской армянской газеты «Орер» Акоп Асатрян.


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