В рамках мероприятий по 103-й годовщине Геноцида армян армянская община Праги проведет 24-го апреля шествие. Об этом «Арменпресс» сообщил главный редактор пражской армянской газеты «Орер» Акоп Асатрян.

«Основные акценты – требовательность, признание Геноцида армян Турцией, благодарность Нижней палате Чехии, которая признала Геноцид армян»,- сообщил главный редактор пражской армянской газеты «Орер» Акоп Асатрян.