Армянская община Праги проведет 24-го апреля шествие
10:44, 23 Апрель, 2018
В рамках мероприятий по 103-й годовщине Геноцида армян армянская община Праги проведет 24-го апреля шествие. Об этом «Арменпресс» сообщил главный редактор пражской армянской газеты «Орер» Акоп Асатрян.«Основные акценты – требовательность, признание Геноцида армян Турцией, благодарность Нижней палате Чехии, которая признала Геноцид армян»,- сообщил главный редактор пражской армянской газеты «Орер» Акоп Асатрян.
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