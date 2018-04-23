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Пресс-конференция министра обороны Армении Вигена Саргсяна: прямой эфир


В МО Армении проходит пресс-конференция министра обороны Армении Вигена Саргсяна. «Арменпресс» передает ее в прямом эфире.




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