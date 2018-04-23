Партия «Рамкавар-Азатакан» призвала к спокойствию

Партия «Рамкавар-Азатакан» распространила заявление по поводу событий в Армении и призвала к спокойствию. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано, что партия призывает к бдительности и спокойствию, поскольку армянскому народу и так угрожают опасности.

Партия «Рамкавар-Азатакан» призывает молодежь воздержаться от авантюризма и возможных необратимых действий.

Партия «Рамкавар-Азатакан» призывает полицию быть терпеливыми и толерантными к своим протестующим братьям и сестрам.

Партия «Рамкавар-Азатакан» призывает также стороны к переговорам без предусловий, на принципах взаимных уступок – в рамках Конституции и демократии.

Партия «Рамкавар-Азатакан» надеется, что родина и армянский народ преодолеют этот кризис с минимальными потерями.