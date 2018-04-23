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СМИ: при падении туристического автобуса с моста в КНДР погибли более 30 человек


Более 30 человек погибли в КНДР, где туристический автобус упал с моста. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил китайский новостной канал CGTN.

Более подробной информации на данный момент не поступало.

В сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте МИД КНР говорится, что китайские туристы серьезно пострадали в ходе ДТП произошедшего на территории провинции Хванхэ-Пукто. 

"Накануне вечером на территории северокорейской провинции Хванхэ-Пукто произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадали туристы из КНР. В настоящее время выясняются детали произошедшего", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Китая также заявило, что рабочая группа из состава сотрудников посольства КНР в сопровождении дипломатов КНДР уже выехала к месту ДТП. Информации о количестве пострадавших не приводится.






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