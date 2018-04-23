Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на то что в отношениях двух стран есть острые вопросы, сам Макрон говорит об этом визите, скорее, как о символическом. Основными целями своей встречи с Трампом он назвал демонстрацию хороших и крепких отношений.

Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции. В программе Макрона не только общение с президентской четой, но и выступление в конгрессе. Ради французских гостей Трамп впервые за свое президентство организует правительственный ужин. Макрон же в свою очередь везет Трампу дуб с севера Франции, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. Он считает, что дерево, которое президенты посадят вместе в саду американского лидера, станет символом долгих отношений двух стран.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания подарят главе Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула в рамке из Голубой комнаты Белого дома. Об этом сообщает CNN.

В понедельник Макрона и его супругу Бриджит ждет отдельный обед с первой леди США Меланьей Трамп. Она примет их в доме первого президента США Джорджа Вашингтона на берегу реки Потомак в штате Вирджиния. Как пояснили в Белом доме, это подчеркивает уникальный статус Франции как первого союзника США.