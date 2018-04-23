Сотрудники офиса Защитника прав человека Армении побеседовали в отделениях полиции с подвергнутыми приводу гражданами

С первого дня проведения митингов в Ереване в офисе Защитника прав человека Армении установлен чрезвычайный график работы, созданы рабочие группы, которые по специализированным направлениям проводят как круглосуточное наблюдение за митингами, так и визиты, связанные с фактами задержания участников акций протестов, а также осуществляют мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении.

Группы быстрого реагирования офиса Защитника прав человека посещают полицейские участки административных районов Еревана Нор Норк, Эребуни, Центральное отделение полиции, отделения Маштоца и Шенгавита, Давидашена с целью гарантирования прав подвергнутых приводу граждан. «За весь день офис Защитника прав человека Армении было получено 151 сигналов. В ходе визитов в полицейские участки административных районов Еревана Нор Норк, Эребуни, Центральное отделение полиции, отделения Маштоца и Шенгавита, Давидашена состоялись приватные беседы с 200 гражданами, 10 из коих были несовершеннолетними. В основном, они были подвергнуты приводу за административные правонарушения.

В ходе посещений полицейских участков и изучения документации по подвергнутым приводу за административные правонарушения гражданам были зафиксированы проблемы, связанные с несообщением подвергнутым приводу за административные правонарушения гражданам причин их задержания. Соответствующие журналы в отделениях полиции заполнены неполностью. Граждан задерживали дольше положенного срока. Были попытки воспрепятствования посещения полицейских участков адвокатами, что было предотвращено сотрудниками офиса Защитника прав человека. Все случаи были зарегистрированы и по ним потребовали разъяснений.