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Председатель НС Армении направился на встречу с задержанными депутатами, чтобы призвать их к переговорам


Вернувшийся в Ереван председатель НС Армении Ара Баблоян 22-го апреля направился из а/п «Звартноц»  на встречу с задержанными депутатами Сасуном Микаэляном, Араратом Мирзояном, Николом Пашиняном, чтобы призвать их к настоящим переговорам, с реальной переговорной повесткой, в нормальной обстановке.


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