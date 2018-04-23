Председатель НС Армении направился на встречу с задержанными депутатами, чтобы призвать их к переговорам
Вернувшийся в Ереван председатель НС Армении Ара Баблоян 22-го апреля направился из а/п «Звартноц» на встречу с задержанными депутатами Сасуном Микаэляном, Араратом Мирзояном, Николом Пашиняном, чтобы призвать их к настоящим переговорам, с реальной переговорной повесткой, в нормальной обстановке.
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