Председатель НС Армении направился на встречу с задержанными депутатами, чтобы призвать их к переговорам



Вернувшийся в Ереван председатель НС Армении Ара Баблоян 22-го апреля направился из а/п «Звартноц» на встречу с задержанными депутатами Сасуном Микаэляном, Араратом Мирзояном, Николом Пашиняном, чтобы призвать их к настоящим переговорам, с реальной переговорной повесткой, в нормальной обстановке.