Предстоящие на 23 апреля мероприятия
21:56, Апрель 22, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 22.04-21:56 Предстоящие на 23 апреля мероприятия
- 22.04-21:14 Карен Карапетян оценил поведение полиции в последние дни
- 22.04-20:43 Карен Карапетян призывает всех быть трезвыми и бдительными
- 22.04-20:35 Было ожидаемо, что наши враги будут радоваться этому: Карен Карапетян
- 22.04-20:23 Премьер напомнил о горьких и жестоких днях нашей истории: Карен Карапетян о встрече Саргсян-Пашинян
- 22.04-19:38 Посольство США в Армении видит развязку ситуации в добросовестном политическом диалоге
- 22.04-19:27 По данным на 18:30 часов, полиция подвергла приводу 251 гражданина
- 22.04-19:07 Что имел в виду Серж Саргсян, сказав «вы не извлекли уроков из 1 марта»? – News.am разъясняет спикер
- 22.04-19:05 Арсен Бабаян посоветовал Сержу Танкяну воздержаться от антиконституционных призывов
- 22.04-18:24 Евросоюз считает важным всеобъемлющий диалог в Армении
- 22.04-18:12 В Вашингтоне перед Белым домом состоялась церемония зажжения свечей в память жертв Геноцида армян
- 22.04-17:48 МО Арцаха распространило видеоматериал о скоплении живой силы и военной техники противника на линии соприкосновения
- 22.04-17:32 Нельзя подвергать испытаниям безопасность Армении и Арцаха – заявление президента РА
- 22.04-16:24 Полиция сполна использует инструментарий по правовому государственному принуждению – заявление
- 22.04-15:34 Армянские духовные лидеры Западного побережья США призывают к диалогу
- 22.04-15:27 Политолог Маркаров видит развязку ситуации в диалоге
- 22.04-14:52 Арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян
- 22.04-14:22 Вальмар считает правильным только диалог – чтобы ситуацией не воспользовались «темные» соседи
- 22.04-14:21 Власти Азербайджана рассматривают события в Армении как фактор для развязывания новой военной провокации против Арцаха
- 22.04-14:15 Священники примкнули к шествию, чтобы предотвратить столкновения – Католикос Гарегин II
- 22.04-13:52 По данным на 13:00 часов задержаны 49 человек
- 22.04-13:28 Армянские священники встали в первые ряды шествия – ОБНОВЛЯЕТСЯ
- 22.04-13:06 Патриотический союз «Единство армян Грузии» призывает организаторов акций не допустить кровопролития
- 22.04-12:44 В Армении потеплеет на 5-7 градусов
- 22.04-12:38 Логическим продолжением встречи Саргсян-Пашинян политолог считает восстановление общественного порядка
- 22.04-12:24 Агван Варданян: без СМИ можно было бы достичь четких договоренностей
- 22.04-12:06 Позиция Пашиняна изначально была деструктивной и не предполагающей желания прийти к консенсусу – заявление Карена Карапетяна
- 22.04-12:02 В Эребуни полиция разгоняет шествие – Пашинян и Микаелян удалены с территории
- 22.04-11:56 Армен Саркисян принял президента Арцаха – стороны обсуждали последние события в Ереване
- 22.04-11:54 Если в разумные сроки митинг не прекратится, его разгонят с применением спецсредств – заявление полиции Армении
- 22.04-11:25 Эдмон Марукян просит Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна продумать варианты и встретиться еще раз
- 22.04-11:07 Боксер Вахтанг Арутюнян обеспечил как минимум бронзовую медаль на первенстве Европы
- 22.04-10:26 Серж Саргсян – Пашиняну: «Вы не извлекли уроков из 1 марта» – встреча продлилась несколько минут
- 22.04-10:08 Началась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна
- 21.04-23:49 Пашинян анонсировал завтрашнюю встречу с Сержем Саргсяном
12:17, 21.04.2018
Просмотрели 820 раз Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна незамедлительно начать гражданский диалог за столом переговоров
19:02, 21.04.2018
Просмотрели 794 раз Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики, чтобы встретиться с Николом Пашиняном: ОБНОВЛЯЕТСЯ
16:53, 17.04.2018
Просмотрели 779 раз Серж Саргсян избран премьер-министром Армении: «за» проголосовали 77 депутатов
23:08, 20.04.2018
Просмотрели 700 раз Считаем неприемлемым все шаги, которые могут навредить нашей стране: Члены сборной Армении по шахматам выразили поддержку Сержу Саргсяну
17:54, 17.04.2018
Просмотрели 685 раз Президент Армении прокомментировал последние события в стране