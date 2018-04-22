Первый заместитель премьер-министра Армении Карен Карапетян призывает всех быть трезвыми и бдительными. Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос, какой выход он видит в данной ситуации, первый вице-премьер сказал: «Прежде всего, как гражданин Республики Армения, а не вице-премьер, я призываю всех быть трезвыми, быть бдительными, говорить обо всем этом в своих семьях. Например, мы вовлекаем 12-летних детей в эти политические игры, вы хотели бы, чтобы ваши 12-летние дети участвовали в этих играх? Для меня это неприемлемо. Будем трезвыми и внимательными, будем уважать друг друга, слушать друг друга, призывать сесть и переговорить. Мы окажемся в смехотворной ситуации».

По словам Карена Карапетяна, когда собирается большая масса, ее трудно управлять, эта масса неоднородна, в ней могут оказаться люди, которые пришли туда с другой целью.

«Я не хочу обидеть никого, кто убежден, что он прав и пошел туда, заботясь о своей стране. Однако, могут быть и криминальные элементы. Службы внешней разведки противника могут спровоцировать, и все мы, кто принимает решения, должны кроме мужества и решимости, иметь чувство ответственности, чтобы понять, что мы можем привести к трагедии, а потом, как мы выйдем из этого, как будем смотреть в глаза друг другу?» - сказал Карапетян.