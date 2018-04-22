Было ожидаемо, что наши враги будут радоваться этому: Карен Карапетян

Первый заместитель премьер-министра Армении Карен Карапетян считает предсказуемым, что враги нашей страны радуются создавшейся ситуации. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал Карапетян, коснувшись видеоматериала Армии обороны, согласно которому на карабахско-азербайджанской границе происходит накопление войск противника.

На вопрос, какие события могут произойти в Арцахе, Карен Карапетян ответил: «Я думаю, что вы все предполагали, что наши враги этому радуются, более того, мы не должны исключать, что в этой ситуации, когда мы будем сосредоточены на решении внутренних проблем, количество желающих «решить» внешние проблемы может вырасти. Все, кто предпринимает определенные шаги сегодня, должен всегда иметь этот риск перед собой. Я понимаю, что лидеры всегда храбрые люди, но смелость не подразумевает, вы знаете, мачизм, мы должны до конца понять, какие опасности существуют. Если у нас будут проблемы в Карабахе, будет хорошо?» - сказал Карапетян, добавив, что в конце одной международных передач было сказано: «Ну, это Армения».

«Нам нравится, когда все относятся к нашей стране таким образом, что здесь регулярно возможна такая ситуация? Послушайте, я не имею права обвинять наших граждан в том, что они придерживаются иного мнения и хотят поделиться своим мнением, сделать свой голос слышимым, но я прошу всех сформировать культуру представления этого мнения.

Вы не должны продвигать свое мнение, нарушая повседневную жизнь других людей, говоря, что вы должны делать это в этом режиме. Это не черное и белое, понимаете?» - сказал первый заместитель премьер-министра Армении.