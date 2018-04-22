Посольство США в Армении видит развязку ситуации в добросовестном политическом диалоге
19:38, 22 Апрель, 2018
Посольство США в Армении распространило заявление, в котором отмечает, что видит развязку ситуации в добросовестном политическом диалоге.
«Мы призываем правительство проявить сдержанность и позволить мирные демонстрации, а тех, кто реализует свое право на свободу собраний, призываем совершать это ответственно, избегая насилия и предотвращая обострение напряженности», - как передает Арменпресс, говорится в заявлении.
Посольство США выразило беспокойство в связи с сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов, подчеркнув необходимость привлечь к ответственности виновных в совершении насильственных действий в отношении
полицейских или протестующих.
Посольство подчеркивает, что «для развязки ситуации нужен добросовестный политический диалог».