Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

По данным на 18:30 часов, полиция подвергла приводу 251 гражданина


По данным полиции на 18:30 часов, полиция подвергла приводу 251 гражданина. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА .

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие в  административном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие.  Силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были удалены  с территории. Позже все трое депутатов были арестованы.

С целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему  подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты  НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации