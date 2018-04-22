По данным на 18:30 часов, полиция подвергла приводу 251 гражданина

По данным полиции на 18:30 часов, полиция подвергла приводу 251 гражданина. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА .

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие в административном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие. Силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были удалены с территории. Позже все трое депутатов были арестованы.

С целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА

арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян

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