Арсен Бабаян посоветовал Сержу  Танкяну воздержаться от антиконституционных призывов

Начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НС РА Арсен Бабаян посоветовал известному американскому рок-музыканту Сержу Танкяну воздержаться от антиконституционных призывов. Об этом он сказал, отвечая на вопрос Арменпресс.

— Господин Бабаян, известный рок-музыкант Серж Танкян на своей странице в соцсетях призвал Национальное собрание Армении «незамедлительно лишить Сержа Саргсяна полномочий». Как бы Вы прокомментировали этот призыв?

— Мы все встревожены последними событиями в Ереване. Серж Танкян – прекрасный рок-музыкант, но я бы посоветовал ему

воздержаться от антиконституционных призывов. Любой депутат парламента Армении прекрасно знает круг своих полномочий и функций. Думаю, было бы намного лучше, если б Танкян, используя свой авторитет, призвал бы всех благоразумию и трезвости в действиях.