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Арсен Бабаян посоветовал Сержу  Танкяну воздержаться от антиконституционных призывов


Начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НС РА Арсен Бабаян посоветовал известному американскому рок-музыканту Сержу  Танкяну воздержаться от антиконституционных призывов. Об этом он сказал, отвечая на вопрос Арменпресс.

Господин Бабаян, известный  рок-музыкант  Серж Танкян на своей странице  в соцсетях призвал Национальное  собрание Армении «незамедлительно лишить Сержа Саргсяна полномочий». Как  бы Вы прокомментировали этот призыв?

— Мы  все встревожены последними событиями в  Ереване. Серж Танкян – прекрасный рок-музыкант, но я бы  посоветовал ему воздержаться от антиконституционных призывов. Любой  депутат парламента Армении прекрасно знает круг своих полномочий и функций. Думаю, было бы намного лучше, если б Танкян, используя свой авторитет, призвал бы  всех благоразумию и трезвости в действиях.


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