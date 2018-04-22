В заявлении спикера от имени вице-председателя Еврокомиссии и верховного представителя комитета по внешней политике и безопасности ЕС ФедерикиМогерини содержится отклик на события в Армении и подчеркивается необходимость диалога. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

В заявлении говорится, что свобода проведения мирных митингов в рамках закона- одно из основополагающих общечеловеческих прав, и ЕС надеется, что руководство Армении проявит полное уважение к этому праву.

«Весьма важно, чтобы все вовлеченные стороны проявили сдержанность и действовали ответственно. Евросоюз считает важным всеобъемлющий диалог в Армении, направленный на незамедлительное мирное разрешение ситуации, к чему призывал президент Армен Саркисян», - говорится в заявлении и подчеркивается, что состоявшаяся 22 апреля встреча Сргсян-Пашинян не предотвратила дальнейшую эскалацию напряженности.

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие. Силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были удалены с территории.

С целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.