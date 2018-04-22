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Евросоюз считает важным всеобъемлющий диалог в Армении


В заявлении спикера от имени вице-председателя Еврокомиссии и верховного представителя комитета по внешней политике  и безопасности ЕС ФедерикиМогерини содержится отклик  на  события  в Армении и подчеркивается необходимость диалога. Как  передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте  ЕС.

В заявлении говорится, что свобода проведения  мирных митингов в рамках закона- одно  из основополагающих общечеловеческих прав, и ЕС надеется, что руководство Армении проявит полное уважение к этому  праву. 

«Весьма  важно, чтобы  все  вовлеченные стороны проявили сдержанность и действовали ответственно. Евросоюз считает важным всеобъемлющий диалог в  Армении, направленный на незамедлительное  мирное  разрешение ситуации, к чему  призывал президент Армен Саркисян», - говорится в  заявлении и подчеркивается, что состоявшаяся 22 апреля  встреча Сргсян-Пашинян не предотвратила дальнейшую эскалацию напряженности. 

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны  не  смогли прийти к общему знаменателю.

После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие.  Силами  полиции депутаты  НС РА  Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян были удалены  с территории.

С целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему  подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты  НС РА  Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян.

 

 




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