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МО Арцаха распространило видеоматериал о скоплении живой силы и военной техники противника на линии соприкосновения


МО Арцаха распространило видеоматериал о скоплении и передвижении живой силы  и военной техники противника на  линии соприкосновения, а также прокомментировало заявление  МО Азербайджана, отметив, что оценка распространенной 21 апреля информации МО АР,   как попытка отвлечь  внимание  общества от массовых волнений, присуща образу  действийМО Азербайджана, была  вполне ожидаема и полностью укладывается в тактику военно-политического руководства Баку.

В сообщении МО АР, переданной Арменпресс, говорится: «МО Азербайджана,   с целью сокрытия своих провокаций на границе 22-го апреля распространила заявление, в котором назвала распространенную 21-го апреля Министерства обороны Арцаха информацию о напряженной ситуации на передовой фальшивой и отвлекающей внимание общественности от массовых волнений.

На самом деле, что касается скопления и передвижения живой силы  и военной техники противника на  линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил, то предлагаем посмотреть предстаялемый ниже видеоматериал – без комментариев».




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