МО Арцаха распространило видеоматериал о скоплении живой силы и военной техники противника на линии соприкосновения

МО Арцаха распространило видеоматериал о скоплении и передвижении живой силы и военной техники противника на линии соприкосновения, а также прокомментировало заявление МО Азербайджана, отметив, что оценка распространенной 21 апреля информации МО АР, как попытка отвлечь внимание общества от массовых волнений, присуща образу действийМО Азербайджана, была вполне ожидаема и полностью укладывается в тактику военно-политического руководства Баку.

В сообщении МО АР, переданной Арменпресс, говорится: «МО Азербайджана, с целью сокрытия своих провокаций на границе 22-го апреля распространила заявление, в котором назвала распространенную 21-го апреля Министерства обороны Арцаха информацию о напряженной ситуации на передовой фальшивой и отвлекающей внимание общественности от массовых волнений.

На самом деле, что касается скопления и передвижения живой силы и военной техники противника на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил, то предлагаем посмотреть предстаялемый ниже видеоматериал – без комментариев».