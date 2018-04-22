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Полиция сполна использует инструментарий по правовому государственному принуждению – заявление


Полиция РА  распространила заявление о том, что контролирует  оперативную ситуацию в республике и владеет всеми средствами и силами для предотвращения  и пресечения любого поползновения к нарушению Конституционного порядка.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  полиции РА.

В заявлении полиции говорится:

«Полиция отмечает, что со стороны сторонников незаконных митингов продолжаются  призывы к совершению действий, представляющих  угрозу общественной безопасности. Это свидетельствует о том, что продолжаются организационные работы, направленные на совершение правонарушений и преступлений, угрожающих законности и правопорядку.

Вновь предупреждаем: контролирует  оперативную ситуацию в республике и владеет всеми средствами и силами для предотвращения  и пресечения любого поползновения к нарушени. Конституционного порядка.

С этой целью полиция  сполна использует весь свой инструментарий по правовому государственному  принуждению».

 

 

 




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