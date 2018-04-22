Полиция сполна использует инструментарий по правовому государственному принуждению – заявление

Полиция РА распространила заявление о том, что контролирует оперативную ситуацию в республике и владеет всеми средствами и силами для предотвращения и пресечения любого поползновения к нарушению Конституционного порядка.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

В заявлении полиции говорится:

«Полиция отмечает, что со стороны сторонников незаконных митингов продолжаются призывы к совершению действий, представляющих угрозу общественной безопасности. Это свидетельствует о том, что продолжаются организационные работы, направленные на совершение правонарушений и преступлений, угрожающих законности и правопорядку.

Вновь предупреждаем: контролирует оперативную ситуацию в республике и владеет всеми средствами и силами для предотвращения и пресечения любого поползновения к нарушени. Конституционного порядка.

С этой целью полиция сполна использует весь свой инструментарий по правовому государственному принуждению».