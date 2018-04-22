Политолог Маркаров видит развязку ситуации в диалоге

Диалог – это оптимальный разумный сценарий для развязки ситуации в Армении. В беседе с Арменпресс такое убеждение высказал политолог Александр Маркаров.

«Диалог, бесспорно,оптимально разумный сценарий для развязки ситуации в Армении. Вопрос в том, вокруг чего будет разворачиваться этот диалог. Если, согласно максималистским требованиям Пашиняна, Серж Саргсян должен уйти, и только после этого начнутся переговоры, то такая позиция, естественно, неприемлема для руководства», - отметил политолог, добавив, что разглагольствования не могут подвести к переговорам, для этого нужна более гибкая позиция.

«Думаю, в данных обстоятельствах уже настало время для переговоров, но вместе с тем, если представители оппозиции еще не готовы к этому, то следует понять, какова же их программа», - сказал Маркаров.

Относительно встречи Саргсян-Пашинян, состоявшейся 22 апреля, политолог сказал, что она мало напоминала переговоры, поскольку обе стороны больше склонны были провозглашать собственные позиции.

«То, что озвучил Пашинян, было ультиматумом. А ультиматум, думаю, не может стать основой для переговоров. Диалог предполагает, что стороны должны слушать и слышать друг друга, и попытаться найти взаимоприемлемые решения. Ответ Сержа Саргсяна был логичным в том смысле, что люди должны помнить: Пашинян участвовал в событиях 1 марта 2008г. в результате обе стороны остались при своем – с чем и пришли на встречу», - отметил Александр Маркаров, отметив, что, помимо власти, есть и другие политические силы, представители которых в течение последних дней настаивали на безальтернативности переговоров.

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие. Силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были удалены с территории. Позже все трое депутатов были арестованы.