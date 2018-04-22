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Политолог Маркаров видит развязку ситуации в диалоге


Диалог – это оптимальный разумный сценарий для  развязки ситуации в Армении. В беседе с Арменпресс такое  убеждение  высказал политолог Александр Маркаров.

«Диалог, бесспорно,оптимально разумный сценарий для  развязки ситуации в Армении. Вопрос в том, вокруг чего будет разворачиваться этот диалог. Если, согласно максималистским требованиям Пашиняна, Серж Саргсян должен уйти, и только после  этого начнутся переговоры, то такая позиция, естественно, неприемлема для руководства», - отметил политолог, добавив, что разглагольствования  не  могут подвести к переговорам, для  этого нужна более гибкая позиция.  

«Думаю, в данных обстоятельствах  уже настало время для  переговоров, но вместе  с тем, если представители оппозиции еще не готовы к этому, то следует понять, какова же их программа», - сказал Маркаров.

Относительно встречи Саргсян-Пашинян, состоявшейся 22 апреля, политолог сказал, что она мало напоминала переговоры, поскольку обе стороны больше склонны были провозглашать собственные  позиции.  

«То, что озвучил Пашинян, было ультиматумом. А ультиматум, думаю, не может стать основой для  переговоров. Диалог предполагает, что стороны должны слушать и слышать друг друга, и попытаться найти взаимоприемлемые  решения. Ответ Сержа Саргсяна был логичным в том смысле, что люди должны помнить: Пашинян участвовал в событиях 1 марта 2008г. в результате  обе стороны остались при своем – с чем и пришли на  встречу», - отметил Александр Маркаров, отметив, что, помимо власти, есть и другие  политические силы, представители которых в течение  последних дней настаивали на  безальтернативности переговоров.

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны  не  смогли прийти к общему знаменателю.

После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие.  Силами  полиции депутаты  НС РА  Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян были удалены  с территории. Позже все трое депутатов были арестованы.

 

 

 

 

 

 

 

 




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