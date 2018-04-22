Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Вальмар считает правильным только диалог – чтобы ситуацией не воспользовались «темные» соседи


Художник  Вальмар (Владимир Маркарян)считает, что в любом случае правильным будет диалог и взаимное  согласие.

В беседе с Арменпресс Народный художник РА сказал о встрече  Саркисян-Пашинян, что базой для  решения  таких проблем непременно должен быть диалог. 

«Я не  приемлю конфронтацию. В любых обстоятельствах можно сесть, поговорить и понять друг друга. Это большая семья, и мы все члены  этой  семьи, эта  земля, эта  вода принадлежит всем. Я сторонник консенсуса– чтобы  ситуацией не воспользовались «темные» соседи. Не было в  истории такого случая, чтобы  конфронтация  не  привела к тяжким последствиям. В конце концов, это не  личный вопрос, на кону – вопрос народа, вопрос родины», - сказал он. 

 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны  не  смогли прийти к общему знаменателю.

После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие.  Силами  полиции депутаты  НС РА  Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян были удалены  с территории.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации