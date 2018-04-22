Вальмар считает правильным только диалог – чтобы ситуацией не воспользовались «темные» соседи

Художник Вальмар (Владимир Маркарян)считает, что в любом случае правильным будет диалог и взаимное согласие.

В беседе с Арменпресс Народный художник РА сказал о встрече Саркисян-Пашинян, что базой для решения таких проблем непременно должен быть диалог.

«Я не приемлю конфронтацию. В любых обстоятельствах можно сесть, поговорить и понять друг друга. Это большая семья, и мы все члены этой семьи, эта земля, эта вода принадлежит всем. Я сторонник консенсуса– чтобы ситуацией не воспользовались «темные» соседи. Не было в истории такого случая, чтобы конфронтация не привела к тяжким последствиям. В конце концов, это не личный вопрос, на кону – вопрос народа, вопрос родины», - сказал он.

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие. Силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были удалены с территории.