Священники примкнули к шествию, чтобы предотвратить столкновения – Католикос Гарегин II

22 апреля состоялась встреча Католикоса Гарегина II и президента Арцаха Бако Саакяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Святого Престола, стороны выразили озабоченность по поводу последних событий. Его Святейшество с болью отметил, что усилия к диалогу не увенчались успехом, и между полицией и протестующими произошли столкновения.

«Мы молимся, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее и восстановилась нормальная жизнь», сказал святой отец, добавив, что священники примкнули к шествию, чтобы предотвратить столкновения.

Стороны подчеркнули, что происходящие явления недопустимы, поскольку они несут раскол и тем самым созают угрозу безопасности Арцаха и родных границ.