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Священники примкнули к шествию, чтобы предотвратить столкновения – Католикос Гарегин II


22 апреля состоялась встреча  Католикоса Гарегина II и президента  Арцаха Бако Саакяна.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Святого Престола, стороны выразили озабоченность по поводу  последних событий. Его Святейшество с болью отметил, что усилия к диалогу  не увенчались успехом, и между  полицией и протестующими произошли столкновения. 

«Мы  молимся, чтобы  ситуация разрешилась как  можно скорее и восстановилась нормальная жизнь», сказал святой отец, добавив, что священники примкнули к  шествию, чтобы предотвратить столкновения.

Стороны подчеркнули, что происходящие явления недопустимы, поскольку они несут раскол и тем самым созают угрозу безопасности Арцаха и родных границ.

 




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