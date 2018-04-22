По данным на 13:00 часов задержаны 49 человек

По данным, предоставленным полицией РА, на 13:00 часов задержаны 49 человек.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие. Силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были удалены с территории.