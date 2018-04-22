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По данным на 13:00 часов задержаны 49 человек


По данным, предоставленным полицией  РА,  на 13:00 часов  задержаны  49 человек.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  полиции РА.

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны  не  смогли прийти к общему знаменателю.

После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие.  Силами  полиции депутаты  НС РА  Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян были удалены  с территории.




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