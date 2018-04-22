Патриотический союз «Единство армян Грузии» призывает организаторов акций не допустить кровопролития

Патриотический союз «Единство армян Грузии» призывает организаторов акций опомниться и пойти мирным путем.

В беседе с Арменпресс председатель союза «Единство армян Грузии», член фракции РПА Тачат Вардапетян отметил, что сегодня, когда в разных уголках мира происходят ужасные события, а у самой Армении есть нерешенная проблема Арцаха, непозволительно вести события к кровопролитию.

«Умоляем вас, молим Бога, чтобы не было кровопролития. У нас должно доминировать государственное мышление. В мире происходят ужасные события, и в момент, когда мы окружены кровожадными врагами – куда мы идем? Сейчас не время для этого – на границе тяжелая ситуация. Я умоляю вас о мире. Обращаюсь к коллегам Николу, Сасуну и другим: выбросьте камень за пазухой и не ведите к кровопролитию», - сказал Вардапетян.

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

После встречи Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие. Силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были удалены с территории.