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Патриотический союз «Единство армян Грузии» призывает организаторов акций не допустить кровопролития


Патриотический союз «Единство армян Грузии» призывает организаторов акций опомниться и пойти мирным путем.

В беседе с Арменпресс председатель союза «Единство армян Грузии», член фракции РПА Тачат Вардапетян отметил, что сегодня, когда в разных уголках мира происходят ужасные события, а у самой Армении есть нерешенная проблема Арцаха, непозволительно вести события  к  кровопролитию. 

«Умоляем вас, молим Бога, чтобы не было кровопролития. У  нас должно доминировать государственное  мышление. В  мире  происходят ужасные события, и в момент, когда мы  окружены кровожадными врагами – куда мы  идем? Сейчас не  время для этого – на границе тяжелая ситуация. Я  умоляю вас о мире. Обращаюсь к  коллегам Николу, Сасуну и другим: выбросьте  камень за пазухой и не  ведите к  кровопролитию», - сказал Вардапетян.

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны  не  смогли прийти к общему знаменателю.

После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.

 После встречи Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни, однако полиция начала разгонять шествие.  Силами  полиции депутаты  НС РА  Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян были удалены  с территории.

 

 

 




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