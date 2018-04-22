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Логическим продолжением встречи Саргсян-Пашинян политолог считает восстановление общественного порядка


Решение премьера Сержа Саргсяна пойти на  переговоры с депутатом Николом Пашиняном было шагом к тому, чтобы страсти улеглись. 

«Думаю, позиция, с которой организатор митингов  пришел на переговоры, не предполагала переговоров как  таковых. По сути, это был ультиматум, чего руководство, естественно, не  могло принять. Массовость митингов и участие в них политических сил не дают повода предполагать, что общество действительно против  действующей  власти», - сказал он.

По его мнению, это был шаг к тому, чтобы погасить страсти и  дать понять Пашиняну и его сторонникам, что проблему  можно решить путем диалога.

«Уверен, что Логическим продолжением встречи Саргсян-Пашинян  станет восстановление  общественного порядка в рамках закона», - сказал Мелик-Шахназарян.

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут.

 




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