Логическим продолжением встречи Саргсян-Пашинян политолог считает восстановление общественного порядка

Решение премьера Сержа Саргсяна пойти на переговоры с депутатом Николом Пашиняном было шагом к тому, чтобы страсти улеглись.

«Думаю, позиция, с которой организатор митингов пришел на переговоры, не предполагала переговоров как таковых. По сути, это был ультиматум, чего руководство, естественно, не могло принять. Массовость митингов и участие в них политических сил не дают повода предполагать, что общество действительно против действующей власти», - сказал он.

По его мнению, это был шаг к тому, чтобы погасить страсти и дать понять Пашиняну и его сторонникам, что проблему можно решить путем диалога.

«Уверен, что Логическим продолжением встречи Саргсян-Пашинян станет восстановление общественного порядка в рамках закона», - сказал Мелик-Шахназарян.

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут.