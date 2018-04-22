Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

В Армении потеплеет на 5-7 градусов


22 апреля днем и 23 апреля ночью в Вайоцдзоре, Сюнике и Арцахевремя  от времени ожидаются осадки. 23 апреля днем и 24-27 апреля  погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

24-26 апреля  температура повысится на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 22 апреля днем и 23-27 апреля  погодаожидаетсябезосадков.

 




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