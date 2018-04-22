В Армении потеплеет на 5-7 градусов
22 апреля днем и 23 апреля ночью в Вайоцдзоре, Сюнике и Арцахевремя от времени ожидаются осадки. 23 апреля днем и 24-27 апреля погода ожидается без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.
24-26 апреля температура повысится на 5-7 градусов.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 22 апреля днем и 23-27 апреля погодаожидаетсябезосадков.
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