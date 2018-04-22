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Агван Варданян: без СМИ можно было бы достичь четких договоренностей


Диалог и переговоры  не  могут состояться в присутствии СМИ. В этом, как он заявил в беседе с Арменпресс,  убежден секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян.

По его словам, премьер-министр РА  Серж Саргсян и  депутат Национального собрания Никол Пашинян, возможно, смогли бы обсудить механизмы  по выходу  из сложившейся ситуации.

«Думаю, диалог и переговоры  не  могут состояться в присутствии СМИ. Намного правильнее было бы, если б стороны могли сесть лицом к лицу, глаза в глаза, обсудить проблемы  и достичь договоренностей. Только так  можно было найти решения. Совершенно очевидно, что в  присутствии представителей  СМИ, к  тому  же  в прямом эфире, невозможно вести переговоры», - сказал Варданян, добавив, что несмотря  ни на  что, ситуация  остается напряженной.

Он выразил надежду, что премьер и депутат будут готовы к поиску механизмов, таких решений, в результате  которых страна и ее общество выйдут победителями.  

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут.

 21 апреля состоялась беседа Никола Пашиняна и президента  Армении Армена  Саркисяна. Президент лично прибыл на  площадь Республики, где  собрались сторонники  Пашиняна.

После  СМИ сообщили, что состоялась и встреча Армена Саркисяна с Сержем Саргсяном.

 




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