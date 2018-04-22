Агван Варданян: без СМИ можно было бы достичь четких договоренностей

Диалог и переговоры не могут состояться в присутствии СМИ. В этом, как он заявил в беседе с Арменпресс, убежден секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян.

По его словам, премьер-министр РА Серж Саргсян и депутат Национального собрания Никол Пашинян, возможно, смогли бы обсудить механизмы по выходу из сложившейся ситуации.

«Думаю, диалог и переговоры не могут состояться в присутствии СМИ. Намного правильнее было бы, если б стороны могли сесть лицом к лицу, глаза в глаза, обсудить проблемы и достичь договоренностей. Только так можно было найти решения. Совершенно очевидно, что в присутствии представителей СМИ, к тому же в прямом эфире, невозможно вести переговоры», - сказал Варданян, добавив, что несмотря ни на что, ситуация остается напряженной.

Он выразил надежду, что премьер и депутат будут готовы к поиску механизмов, таких решений, в результате которых страна и ее общество выйдут победителями.

В ереванском отеле «Армения Мариотт» 22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут.

21 апреля состоялась беседа Никола Пашиняна и президента Армении Армена Саркисяна. Президент лично прибыл на площадь Республики, где собрались сторонники Пашиняна.

После СМИ сообщили, что состоялась и встреча Армена Саркисяна с Сержем Саргсяном.