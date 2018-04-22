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Позиция Пашиняна изначально была деструктивной и не предполагающей желания прийти к консенсусу – заявление Карена Карапетяна


Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян распространил заявление в связи со встречей  премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.Первый вице-премьер отметил, что позиция Пашиняна  изначально была деструктивной и не  предполагающей желания прийти к  консенсусу.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  правительства РА.

«Все мы, граждане Республики Армения, питали надежду, что в результате  сегодняшней встречи найдем решения  по выходу  из создавшейся ситуации. К сожалению, одна из сторон – господин Пашинян, пришел не на переговоры, а чтобы продиктовать свои условия. В подобной  ситуации диалог не мог быть результативным, поскольку позиция одной из сторон изначально была деструктивной и не  предполагающей желания прийти к  консенсусу.

Обращаюсь ко всем политическим силам, к гражданам Армении – проявите трезвость и бдительность. Нашей сверхцелью продолжает оставаться стабильность страны и обеспечение  необходимых для  этого решений, ненарушение нормальной  жизни государства», - говорится в  заявлении Карена Карапетяна.

 

 

 

 




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