Позиция Пашиняна изначально была деструктивной и не предполагающей желания прийти к консенсусу – заявление Карена Карапетяна

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян распространил заявление в связи со встречей премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.Первый вице-премьер отметил, что позиция Пашиняна изначально была деструктивной и не предполагающей желания прийти к консенсусу.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА.

«Все мы, граждане Республики Армения, питали надежду, что в результате сегодняшней встречи найдем решения по выходу из создавшейся ситуации. К сожалению, одна из сторон – господин Пашинян, пришел не на переговоры, а чтобы продиктовать свои условия. В подобной ситуации диалог не мог быть результативным, поскольку позиция одной из сторон изначально была деструктивной и не предполагающей желания прийти к консенсусу.

Обращаюсь ко всем политическим силам, к гражданам Армении – проявите трезвость и бдительность. Нашей сверхцелью продолжает оставаться стабильность страны и обеспечение необходимых для этого решений, ненарушение нормальной жизни государства», - говорится в заявлении Карена Карапетяна.