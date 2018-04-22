Армен Саркисян принял президента Арцаха – стороны обсуждали последние события в Ереване
22 апреля в Ереване Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах
На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств.
В центре внимания были последние события, происходящие в столице Армении. Обе стороны отметили необходимость сохранения внутриполитической стабильности и решения всех спорных вопросов исключительно в рамках закона и путем диалога.
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