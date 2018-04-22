Если в  разумные сроки митинг не  прекратится, его разгонят с применением спецсредств – заявление полиции Армении

Полиция РА заявила: если в разумные сроки митинг не прекратится добровольно, полиция разгонит его с применением спецсредств – согласно закону РА «О полиции».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

В заявлении полиции говорится:

"Начиная с 19-го апреля 2018г., Никол Пашинян проводит в различных административных округах Еревана митинги, о которых не проинформировал полномочный орган в установленном законом порядке, и по этому поводу соответствующих решений принято не было. В ходе незаконных митингов, в том числе шествий, Никол Пашинян и действующие по его распоряжениям люди периодически и грубо нарушают ряд положений закона “О свободе собраний».

В частности, полномочным органам не были надлежащим образом предоставлена информация о месте акции, ожидающемся количестве ее участников, технических средствах и предметах, используемых во время митинга, а в случае шествия – о его маршруте и графике, был перекрыт свободный вход и выход в здания и строения на месте проведения акции или близ него, во время митингов не принимались меры для их нормального проведения, участники акций не были проинформированы о требовании полиции прекратить их.

Более того, в ходе незаконных акций, в том числе в ходе митинга 22.04.2018г,, Никол Пашинян периодически призывает участников блокировать улицы города и входы в здания государственных органов, заходить на территории, находящихся под особой охраной, и препятствовать их работе.

В результате организаторы и участники акций периодически и на длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц, иные транспортные узлы, блокировали входы в государственные и частные здания, а также в структуры местного самоуправления, препятствовали их нормальной работе, озвучивали угрозы и оскорбления в адрес многочисленных людей, не участвующих в их акциях, применяли насилие в отношении полицейских и иных лиц.

Подобное поведение, сеющее ненависть и непримиримость, привело к столкновениям между гражданами, что несет угрозу общественной безопасности. Организаторы акций продолжают призывать к блокировке движения, в Ереване и других городах действия митингующих, разбивающихся на отдельные группы и блокирующих улицы и движение транспорта, носят массовый характер.

В соответствии с частью 5-й статьи 44-й Конституции Армении, свобода собраний может быть ограничена только законом с целью обеспечения безопасности государства, предупреждения преступлений, защиты общественного порядка, а также основных прав и свобод. В соответствии с частью 1-й статьи 5-й закона "О свободе собраний", свобода собраний может быть ограничена только в том случае, когда обеспечение государственной безопасности и общественного порядка в демократическом обществе, предотвращение преступлений, защита основных прав и свобод общества превалируют над свободой собраний.

В создавшейся ситуации уже превалируют конституционные права других лиц и общественный интерес, при этом иным способом невозможно пресечь их несоразмерное ограничение, поскольку многочисленные призывы, предупреждения и законные требования полиции категорически не принимались во внимание со сторону руководителя и участников акций.

Исходя из вышесказанного, полиция требует от Никола Пашиняна и других фактических организаторов акций прекратить проводимые во всех районах Еревана незаконные собрания и немедленно проинформировать об этом их участников.

Предупреждаем, что в случае отсутствия руководителя собраний или невыполнения им требования полиции для прекращения акций будет дан разумный срок. В случае непрекращения акций в разумный срок полиция разгонит их в установленном законом порядке с применением спецсредств».

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