Эдмон Марукян просит Сержа Саргсяна  и  Никола Пашиняна продумать варианты  и встретиться еще раз

Депутат парламентской фракции «Елк», председатель партии «Светлая Армения» считает очень важной и исторической встречу премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна. Он просит стороны продумать варианты и встретиться еще раз.

Как передает Арменпресс, в ролике, адресованном сторонам, Эдмон Марукян подчеркивает, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать необратимых результатов. Отметим: остальные силы парламентской фракции «Елк» не поддерживают митинговую борьбу Никола Пашиняна.

«Я только что следил за исторической встречей Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна. Думаю, можем говорить о серьезном достижении – это встреча была чрезвычайно важна. У меня одна просьба: пусть господа Саргсян и Пашинян успокоятся, подумают, продумают варианты и встретятся вновь, обсудят все.

Ваша встреча была чрезвычайно важна, я повторяю – это была историческая встреча. Я прошу вас – господин Саргсян, господин Пашинян, мой хороший друг, я очень прошу вас, попробуйте еще раз найти возможность, поговорите, обсудите варианты. Я и вчера выступил с призывом, мы должны сделать все возможное, чтобы избежать необратимых последствий», - сказал Марукян.

Он добавил, что они уже в дороге, едут в Страсбург, где примут участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он подчеркнул: очевидно, что в Страсбурге основной темой будет ситуация в Армении. «Совершенно очевидно, что ситуация и развитие событий идут к худшему, если вы не встретитесь вновь. Я призываю вас встретиться вновь, эта встреча может разрешить много вопросов. Я убежден, что есть трети путь, и вокруг этого можно говорить. Иными словами, надо снизить на градус максималистские подходы сторон, и обсудить третий путь. Я очень вас прошу», - сказал Марукян.

22 апреля состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна. Она продлилась несколько минут, после чего премьер покинул комнату. Стороны стояли на своем и не смогли прийти к общему знаменателю. После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.