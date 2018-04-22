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Эдмон Марукян просит Сержа Саргсяна  и  Никола Пашиняна продумать варианты  и встретиться еще раз


Депутат парламентской фракции «Елк», председатель партии «Светлая Армения» считает очень важной и исторической встречу  премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна. Он просит стороны продумать варианты  и встретиться еще раз.

Как передает Арменпресс, в ролике, адресованном сторонам, Эдмон Марукян подчеркивает, что необходимо сделать все  возможное, чтобы  избежать необратимых результатов. Отметим: остальные силы парламентской фракции «Елк» не  поддерживают митинговую борьбу Никола Пашиняна. 

«Я только что следил за исторической встречей Сержа Саргсяна  и  Никола Пашиняна. Думаю, можем говорить о серьезном достижении – это встреча была чрезвычайно важна. У меня  одна просьба: пусть господа Саргсян и Пашинян успокоятся, подумают, продумают варианты и встретятся вновь, обсудят все.

Ваша встреча была чрезвычайно важна, я повторяю – это была историческая встреча. Я прошу вас – господин Саргсян, господин Пашинян,  мой хороший  друг, я очень прошу вас, попробуйте  еще раз найти возможность, поговорите, обсудите варианты. Я и вчера  выступил с призывом,   мы  должны  сделать все  возможное, чтобы  избежать необратимых последствий», - сказал Марукян. 

Он добавил, что они уже в дороге, едут в  Страсбург, где  примут участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он подчеркнул: очевидно, что в  Страсбурге основной темой будет ситуация в  Армении. «Совершенно очевидно, что ситуация и развитие  событий идут к худшему, если вы не встретитесь вновь. Я призываю вас встретиться вновь, эта  встреча  может разрешить много вопросов. Я убежден, что есть трети путь, и вокруг этого можно говорить. Иными словами, надо снизить на градус максималистские  подходы  сторон, и обсудить третий путь. Я очень вас прошу», - сказал Марукян.

22 апреля состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна и   руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна. Она продлилась несколько минут, после  чего премьер покинул комнату. Стороны  стояли на  своем и не смогли прийти к  общему  знаменателю. После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.




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