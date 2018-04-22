Боксер Вахтанг Арутюнян обеспечил как минимум бронзовую медаль на первенстве Европы
Член сборной Армении по боксу Вахтанг Арутюнян обеспечил себе как минимум бронзовую медаль на первенстве Европы.
Как передает Арменпресс, на проходящем в Розетто дельи Альбруцци (Италия) молодежном первенстве Европы сегодня на ринг вышли 3 представителя Армении – двое покинули ринг победителями. Проиграл Артур Базеян (52 кг), а Вахтанг Арутюнян (69 кг) победил и вышел в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.
Победу одержала и единственная представительница Армении - Карине Саркисян, которая вышла в четвертьфинал.
Завтра на ринг выйдут и поборются за выход в полуфинал Рафаел Ованисян (75 кг), Рафаел Акопян (56 кг), Беник Никогосян (64 кг) и Сейран Егикян (49 кг).