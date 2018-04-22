Серж Саргсян – Пашиняну: «Вы не  извлекли уроков из 1 марта» – встреча  продлилась несколько минут

Встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна продлилась несколько минут.

Как и договорились, стороны в 10:00 часов прибыли в отель «Армения Мариотт». Встреча проходила в присутствии журналистов.

«Мы рады, что вы откликнулись на мои многочисленные призывы к переговорам. Хотя я не очень хорошо представляю, сколько мы можем говорить в присутствии десятков журналистов, но тем не менее я рад», - такими словами премьер-министр начал беседу.

Пашинян отметил, что, пожалуй, здесь есть некоторая неточность, поскольку он пришел сюда не на переговоры, а на обсуждение вопроса отставки Сержа Саргсяна и мирной передачи власти.

«Это не переговоры, это не диалог. Это просто ультиматум, это шантаж государства, законных властей. Вы не осознаете степени ответственности, вы не извлекли уроков из событий 1 марта. И если придется говорить в таком тоне, то мне остается только вновь посоветовать вам прийти в правовое поле и вообще – в границы логических действий. В противном случае вся ответственность ложится на вас. Выбирайте», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что никто не осмеливался и не может осмелиться говорить языком угроз и ситуация в Армении уже изменилась и власть уже перешла в руки народа.

«Фракция, набравшая 7-8 процентов, не имеет права говорить от имени народа. И у меня уже нет желания продолжать разговор с вами. Если вы не принимаете законные требования государства – до свидания», заявил Серж Саргсян.

Встав с места, он обратился к журналистам: «Господа журналисты, выводы можете сделать сами», после чего удалился.