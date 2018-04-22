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Серж Саргсян – Пашиняну: «Вы не  извлекли уроков из 1 марта» – встреча  продлилась несколько минут


Встреча  премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна продлилась несколько минут.

Как и договорились, стороны  в 10:00 часов прибыли в отель «Армения Мариотт». Встреча проходила  в  присутствии журналистов.

«Мы  рады, что вы откликнулись на  мои многочисленные призывы к переговорам. Хотя  я  не  очень хорошо представляю, сколько мы  можем говорить в присутствии десятков  журналистов, но тем не менее я рад», - такими словами премьер-министр начал беседу.

Пашинян отметил, что, пожалуй, здесь есть некоторая неточность, поскольку он пришел сюда не  на переговоры, а на обсуждение вопроса отставки Сержа Саргсяна  и мирной  передачи власти.

«Это не  переговоры, это не  диалог. Это просто ультиматум, это шантаж  государства, законных властей. Вы не осознаете степени ответственности, вы не  извлекли уроков из событий 1 марта. И если придется говорить в  таком тоне, то мне  остается только вновь посоветовать вам прийти в  правовое  поле и вообще – в границы логических действий. В  противном случае вся ответственность ложится на  вас. Выбирайте», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что никто не осмеливался и не  может осмелиться говорить языком угроз и ситуация в  Армении уже изменилась и власть уже перешла в руки народа.

«Фракция, набравшая 7-8 процентов, не  имеет права говорить от имени народа. И у  меня  уже  нет желания  продолжать разговор с вами. Если вы не  принимаете законные  требования  государства – до свидания», заявил Серж Саргсян.

Встав с места, он обратился к  журналистам: «Господа журналисты, выводы  можете сделать сами», после  чего удалился.




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