Началась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и Никола Пашиняна

В ереванском отеле «Армения Мариотт» началась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ИА Арменпресс с места встречи.

О том, что намечена встреча, Никол Пашинян объявил вечером 21 апреля.

Ранее состоялась беседа Никола Пашиняна и президента Армении Армена Саркисяна. Президент лично прибыл на площадь Республики, где собрались сторонники Пашиняна.

После стало известно, что состоялась и встреча Армена Саркисяна с Сержем Саргсяном.