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Началась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и Никола Пашиняна


В ереванском отеле «Армения Мариотт» началась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ИА Арменпресс с места  встречи.

О том, что намечена встреча, Никол Пашинян объявил вечером 21 апреля.

Ранее состоялась беседа Никола Пашиняна и президента  Армении Армена  Саркисяна. Президент лично прибыл на  площадь Республики, где  собрались сторонники  Пашиняна.

После  стало известно, что состоялась и встреча Армена Саркисяна с Сержем Саргсяном.




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