Пашинян во время встречи с президентом Армении повторил предусловия для диалога с властями

Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном на площади Республики повторил предусловия для диалога с властями. Как сообщает Арменпресс, во время митинга Пашинян представил детали встречи с Арменом Саркисяном.

«Господин Саркисян сказал: «Теперь что? Вы говорите, что нет никакой необходимости говорить, обсуждать и вести переговоры вообще? Я ответил, что на вчерашнем митинге я выразил свою позицию о том, что мы готовы обсудить условия отставки властей и мирной передачи власти», - сказал Пашинян, добавив, что готовы вести переговоры только по предложенной им повестке дня.

По словам оппозиционного депутата, Армен Саргсян поинтересовался, в каком формате он представляет себе переговоры и где. «Естественно, такие переговоры не могут проходить в каком-либо правительственном здании, потому что я не пойду в такие места ни по какой теме. Переговоры возможны в третьем, нейтральном месте, например, в гостинице «Марриотт-Армения» или в другом отеле», - сказал Никол Пашинян, повторив свои предварительные условия.

«Это дорожная карта, которую мы представляем, но это не единственный вариант наших механизмов, у нас есть план B, план C», - сказал Пашинян.

Вместе с тем он отметил, что на встрече с Арменом Саркисяном он гарантировал, что ни один из участников движения не будет применять какое-либо насилие и у них нет такого плана, они проводят политику открытых рук.

Никол Пашинян также затронул случаи нанесения ущерба его сторонникам во время политических действий и заверил, что движение или бюджет покроют эти расходы.