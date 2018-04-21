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Президент Армении Армен Саркисян встретился с премьер-министром Сержем Саргсяном: Tert.am


Президент Армении Армен Саркисян после встречи с главой парламентской фракции «Выход» Николом Пашиняном на площади Республики встретился с премьер-министром Сержем Саргсяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Tert.am.




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