Президент Армении Армен Саркисян встретился с премьер-министром Сержем Саргсяном: Tert.am
Президент Армении Армен Саркисян после встречи с главой парламентской фракции «Выход» Николом Пашиняном на площади Республики встретился с премьер-министром Сержем Саргсяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Tert.am.
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