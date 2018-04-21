Приглашаю всех собраться за переговорным столом: Азнавур отреагировал на события в Армении

Национальный герой Армении, всемирно известный шансонье Шарль Азнавур выступил с заявлением о последних событиях в Армении.

Арменпресс представляет заявление Азнавура полностью:

«Даже если из-за своих рабочих обязанностей я нахожусь далеко, мое сердце всегда в Армении. Я очень обеспокоен и взволнован ситуацией в Армении. Я предлагаю всем сторонам сесть за стол переговоров, чтобы найти решение и избежать какого-либо насилия. Все должны пойти на уступки, чтобы сохранить единство нации, оставаясь верными столь важным для нас гуманитарным и демократическим ценностям.

Мое самое большое желание состоит в том, чтобы армянская молодежь нашла свое место и состоялась в развитой и мирной Армении».