Парламент Арцаха призвал во имя мира на Родине и общенациональной солидарности воздержаться от шагов, обостряющих ситуацию

Политические силы Национального собрания Республики Арцах выступили с заявлением о событиях в Армении в последние дни. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в заявлении говорится:

“В Арцахе глубоко обеспокоены событиями, происходящими в последние дни в столице Республики Армения – Ереване – и других городах. Нетрудно представить то чувство надежного тыла, которое столь востребовано для армян, живущих в Арцахе, и солдат, защищающих границу.

Наша государственность – святость для армян всего мира, которую мы обрели ценой необратимых потерь и жертв. Лишь два года назад, во время апрельской войны, мы убедились в том, насколько хрупок мир на границе Арцаха и Армении и насколько силен армянский солдат, чувствующий за спиной общество, ставящее превыше всего безопасность нации, сохраняющее незыблемыми основы государственности.

Поводом для глубокого беспокойства являются развития с крайними проявлениями напряженности, которые угрожают важным основам национальной безопасности – внутренней стабильности и обороноспособности государства. Нашему народу всегда удавалось благодаря благоразумию и сплоченности достойно преодолевать вызовы, стоящие перед ним.

Политические силы Национального собрания Республики Арцах, опираясь на мудрость и дальновидность армянского народа, призывают во имя мира на Родине и общенациональной солидарности, воздержаться от шагов, обостряющих ситуацию, в рамках законности и путем диалога добиться мирного разрешения сложившейся ситуации.

Партия "Свободная родина"

Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн"

Демократическая партия Арцаха

Партия "Движение-88"