Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики, чтобы встретиться с Николом Пашиняном: ОБНОВЛЯЕТСЯ

Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики, чтобы встретиться с членом фракции «Выход» Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, президент пошел на площадь по улице Абовяна пешком.

«Я иду на площадь, чтобы встретиться с Николом Пашиняном», - сказал Армен Саркисян журналистам.

Ранее Пашинян отметил, что готов встретиться с президентом Армении только на площади Республики.

19:09 - Президент Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян беседуют. У журналистов нет возможности слушать и записывать разговор.

19:18 - Никол Пашинян от своего имени исключает применение силы и вендетты. Армен Саркисян спросил Пашиняна, готов ли он продолжить переговоры с ним в гостинице «Марриотт» (находится прямо на площади Республики, где проходит встреча).

19:22 - Армен Саркисян и Никол Пашинян идут к гостинице «Марриотт».

19:25 - В конце концов Армен Саркисян и Никол Пашинян не пошли на переговоры. Отвечая на вопрос журналистов о том, состоятся ли переговоры, президент Армении ответил: «Надеюсь». Саркисян пообещал журналистам пригласить их к себе в резиденцию.

19:28 - Президент Армении на служебной машине покинул улицу Абовяна.