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Шествие Никола Пашиняна и его сторонников завершилось на площади Республики


Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие  в районе Нор Норк, а завершили его на площади Республики.

Как  передает Арменпресс, шествующие  прошли через административные районыКанакер-Зейтун, Арабкир и Кентрон. В течение  всего времени их сопровождали сотрудники полиции во главе  с замначальника полиции РА  Валерием Осипяном.

Никол Пашинян объявил, что на площади Республики в 19:00 состоится митинг и что он вместе  с митингующими находится здесь.  В последнее время после  шествий и до начала митингов Пашинян находился в офисе  партии  «Гражданский договор».




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