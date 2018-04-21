Шествие Никола Пашиняна и его сторонников завершилось на площади Республики

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие в районе Нор Норк, а завершили его на площади Республики.

Как передает Арменпресс, шествующие прошли через административные районыКанакер-Зейтун, Арабкир и Кентрон. В течение всего времени их сопровождали сотрудники полиции во главе с замначальника полиции РА Валерием Осипяном.

Никол Пашинян объявил, что на площади Республики в 19:00 состоится митинг и что он вместе с митингующими находится здесь. В последнее время после шествий и до начала митингов Пашинян находился в офисе партии «Гражданский договор».