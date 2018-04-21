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«Национальное Единение» заявляет о своей решительной поддержке премьер-министра Сержа Саргсяна


Президиум партии «Национальное Единение»заявляет о своей решительной поддержке премьер-министра Сержа Саргсяна, оценок и предложений, содержащихся в его Заявлении от 21 апреля 2018 г. относительно внутриполитической ситуации в Армении. Считаем своим долгом перед гражданами Армении, перед Отечеством заявить:

  • Проходящие в эти дни акции протеста в Ереване, Ванаджоре и Гюмри неизбежно трансформируются в хаос, основанный на беспределе «демократических», якобы стихийных протестных выступлений.
  • Неспособность лидеров протестных акций адекватно воспринимать и оценить сложившуюся в Ереване и других городах ситуацию, способную переасти в формирование новой организованности протестующих, которая будет доступной для внешней управляемости.
  • Дальнейшая хаотизация ситуации может привести к существенному подрыву системы управления страной, что крайне недопустимо в условиях неизбежно нарастающего напряжения на линии соприкосновения вооруженных сил Армении Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана.
  • Отказ руководителей протестного движения от политического диалога и переговоров, какими бы благовидными объянениями не мотивировался будет ничем иным, как исполнение установки на торпедирование и отбрасивание на годы смелых, хорошо обдуманных, прорывных идей премьер-министра Сержа Саргсяна по обеспечению реализации общенациональных целей на основе инклюзивного экономического развития, готовности и решимости проводить эту работу консолидировано взаимодействуя со всеми политическими силами и гражданским обществом, кому дороги мир и безопасность   Республики Армения.
  • Ответственность за дестабилизацию положения в Республики Армения, неготовность к конструктивному диалогу с премьер-министром РА, политическими силами, поддерживающими Правительство, неумение и неспособность пересекать переходящие за грань законов РА противоправные действия, полностью ложится на депутата Национального Собрания Никола Пашиняна и его ближайших сподвижников-организаторов протестных акций в обход действующих законов РА. 

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНЕНИЕ»




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